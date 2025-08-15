Evo Morales alerta a la comunidad internacional del cambio en el mando militar en Bolivia

La Paz, 15 ago (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales alertó este viernes a la «comunidad internacional» para que vigile los posibles escenarios de «descontrol institucional y abuso de poder» que según él podría provocar el reciente cambio del alto mando militar de las Fuerzas Armadas que llevó a cabo el presidente Luis Arce.

«Llama profundamente la atención el sorpresivo e imprevisto cambio del mando militar a solo dos días de las elecciones, prestándose a distintas hipótesis: desde la preparación de un fraude para cumplir acuerdos políticos hasta una posible renuncia del presidente por temor al descontrol interno con las fuerzas policiales, militares y la justicia del Estado». escribió Morales (2006-2019) en sus redes sociales.

Arce juramentó a los nuevos mandos militares la noche del jueves en la casa de Gobierno en La Paz y dijo a los comandantes que «tienen una misión, además del mandato constitucional, de mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y fundamentalmente de garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legal y democráticamente constituidos»

El presidente Arce exhortó a los bolivianos a que este domingo acudan a las urnas para que se realice «un tránsito de Gobierno después de mucho tiempo de manera pacífica y democrática».

«Que quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano», indicó Arce sobre el traspaso de poder al candidato presidencial que se imponga en los comicios.

Arce renunció a buscar la reelección presidencial en medio de una fuerte crisis económica en Bolivia por falta de dólares y combustible, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) eligió al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como candidato, pero las encuestas lo colocan en los últimos lugares de intención de voto.

Morales renunció a su militancia del MAS después de liderar el partido por casi 30 años, se intentó postularse como presidenciable en una operación anulada por el Tribunal Supremo Electoral.

A esto se suma que el presidente tiene una prohibición constitucional para buscar un cuarto mandato, ya que un fallo del Tribunal Constitucional Plurincacional indica que la reelección puede ser «por una sola vez de manera continua».

Ante este escenario Morales y sus seguidores comenzaron una campaña para pedir el voto nulo, ya que consideran que ningún candidato «representa al pueblo boliviano».

El expresidente se encuentra en el Trópico de Cochabamba desde octubre y custodiado por cientos de sus seguidores quienes quieren impedir que se ejecute una orden de aprensión contra Morales, por un caso de trata agravada de personas.

Para las elecciones del 17 de agosto los candidatos opositores Samuel Doria Medina de alianza Unidad y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga de alianza Libre, encabezan las encuestas preelectorales, mientras que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es el candidato de izquierda mejor posicionado en los sondeos que lo posicionan entre un tercer y cuarto puesto.

Los bolivianos elegirán este domingo presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y la peor inflación en décadas que ha aumentado el precio de artículos básicos. EFE

