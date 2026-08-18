Excanciller Taiana y gobernador Kicillof representan a Argentina en Congreso Panamericano

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Buenos Aires, 18 ago (EFE).- El excanciller argentino Jorge Taiana y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ambos peronistas, representarán a Argentina en el III Congreso Panamericano, que reunirá el próximo fin de semana en Montevideo a 150 legisladores, expresidentes, ministros y políticos progresistas de quince países del continente.

La edición de este año, que se celebrará del 21 al 23 de agosto en el Parlamento uruguayo, abordará propuestas sobre paz, seguridad y multilateralismo; desarrollo sostenible e integración regional; soberanía digital e inteligencia artificial; y bienestar y cuidados, según un comunicado difundido este martes.

El texto añade que este encuentro se desarrollará en un contexto marcado por el deterioro del orden internacional basado en reglas, el aumento de las migraciones forzadas, el encarecimiento del costo de vida, los cambios tecnológicos y el avance del crimen organizado.

La delegación argentina estará integrada además por los diputados Itai Hagman, Caren Tepp y Eduardo Valdés y la senadora Lucía Corpacci.

Taiana es legislador en la actualidad por el Partido Justicialista (peronista), liderado por la expresidenta Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción.

También participarán el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Pablo Vommaro; la secretaria de Relaciones Internacionales del Parlasur, Dolores Gandulfo; y los representantes del Parlasur Gabriel Fuks y Cecilia Nicolini.

Entre los participantes internacionales figuran el expresidente chileno Gabriel Boric y la excandidata presidencial de ese país Jeannette Jara; el expresidente colombiano Ernesto Samper; el senador brasileño Humberto Costa y los representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Jesús ‘Chuy» García, entre otros.

El Congreso Panamericano fue creado en 2024 en Bogotá, por iniciativa del entonces presidente colmbiano Gustavo Petro, con la participación de representantes de ocho países.

El encuentro se presenta como el único foro parlamentario permanente del continente en el que fuerzas progresistas y democráticas se reúnen para coordinar posiciones y buscar un mayor equilibrio entre América del Norte y América del Sur. EFE

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