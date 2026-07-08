Exembajador de EEUU ante OTAN alerta de que Trump rompe «confianza» por Groenlandia

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Washington, 8 jul (EFE).- El exembajador de Estados Unidos ante la OTAN durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 Nicholas Burns alertó este miércoles de que las continuas amenazas del presidente Donald Trump sobre Groenlandia rompen la relación de confianza con los socios.

«Creo que lo que ha hecho en Groenlandia ha roto el vínculo de confianza, que es la base de la alianza de la OTAN», dijo Burns en declaraciones a la cadena CNN.

Trump, que se encuentra en Ankara en la cumbre de la OTAN, reiteró su deseo de que Estados Unidos se haga cargo de Groenlandia, un territorio semiautónomo que depende de Dinamarca.

«Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca», dijo Trump.

Burns ejerció como embajador ante la OTAN cuando se produjeron los atentados del 11-S, que ha sido la única ocasión en la historia de la Alianza en que se ha invocado el artículo 5 del Tratado, que establece el principio de que cuando un estado miembro es atacado significa un ataque a todos los demás por lo que se activa un mecanismo de respuesta común.

«Los aliados acudieron rápidamente en nuestra defensa. En 24 horas, se comprometieron a defendernos», afirmó.

Trump ha aprovechado su presencia en Ankara para volver a la idea de que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, «no deberíamos haberla devuelto a Dinamarca».

El mandatario considera que la isla es un «punto estratégico de máxima importancia», por su ubicación en el Ártico y cuestiona que «Groenlandia no ayuda a Dinamarca y Dinamarca no invierte dinero para ayudar realmente a Groenlandia».

La cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara tiene como principales asuntos el aumento del gasto militar, el reparto de cargas en la defensa europea y el apoyo a Ucrania, además del contexto de la guerra de Irán, cuyo alto el fuego Trump dio por cancelado este miércoles. EFE

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