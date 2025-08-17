Exlegislador prodemocracia de Hong Kong recibe asilo en Australia

afp_tickers

2 minutos

El exlegislador prodemocracia de Hong Kong Ted Hui, requerido por la policía en la ciudad semiautónoma china, recibió asilo en Australia, según informó en redes sociales.

Hong Kong, una excolonia británica devuelta a China en 1997, ha reprimido la disidencia luego de que Pekín impuso una ley de seguridad nacional en respuesta a las enormes y a veces violentas protestas prodemocracia de 2019.

Hui, un destacado participante de las protestas que se instaló en Adelaida, anunció que el gobierno australiano le otorgó esta semana una visa de protección, y el asilo cubre también a su esposa, hijos y familiares.

«Expreso mi sincera gratitud al gobierno de Australia, tanto el actual como el anterior, por reconocer nuestra necesidad de asilo y otorgarnos esta protección», anunció el sábado en Facebook.

Hui, un abierto crítico de Hong Kong y Pekín, es uno de varios activistas por los cuales la policía de la ciudad ofrece una recompensa de un millón de dólares hongoneses (128.000 dólares estadounidenses) cada uno.

El exlegislador urgió al gobierno australiano a no olvidar a otros activistas de Hong Kong que permanecen encarcelados, incluido el magnate Jimmy Lai, detenido desde 2020.

El gobierno de Hong Kong no comentó directamente el caso de Hui pero criticó a los países que dan asilo a los disidentes.

«Cualquier país que abriga a criminales de Hong Kong en cualquier forma muestra desprecio por el imperio de la ley, grave irrespeto al sistema legal de Hong Kong e interfiere bárbaramente en los asuntos internos» del territorio, indicó un portavoz.

burs-lec/dhc/mas/nn