Exministro de la Presidencia de Bolivia declina ser embajador ante la OEA

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La Paz, 6 oct (EFE).- El exministro de la Presidencia de Bolivia José Luis Lupo (2001-2002/2025-2026) declinó este martes ser embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a haber aceptado inicialmente la designación aprobada en agosto en el Senado, al considerar que «las circunstancias han cambiado» en los últimos meses.

Lupo anunció su decisión en una publicación en sus redes sociales, donde también compartió una carta dirigida al presidente del país, Rodrigo Paz, comunicándole su declinación.

En la carta, el exministro señaló que, «después de una serena y detenida reflexión», llegó a la «conclusión» de «declinar el honor de representar a Bolivia» ante la OEA.

Explicó que cuando Paz le propuso ser embajador, aceptó esa responsabilidad «con orgullo y compromiso», y «convencido de que podía seguir sirviendo al país desde un espacio internacional» que conoce, aunque también expresó que «las circunstancias han cambiado».

«Quienes hemos asumido responsabilidades públicas tenemos también la obligación de revisar nuestras decisiones cuando cambia sustancialmente el contexto en el que fueron tomadas. No sería honesto de mi parte actuar como si nada hubiera ocurrido durante estos últimos meses», sostuvo.

Para el exministro, representar a Bolivia ante la OEA «es una responsabilidad que merece plena claridad, no solamente formal sino también política e institucional» y consideró que «hoy no están dadas las condiciones para asumir esta misión», sin dar mayores explicaciones al respecto.

Por eso, decidió «cerrar esta etapa» e insistió en que «en las circunstancias actuales, es la decisión más coherente» con sus «convicciones» y «principios».

Lupo fue ministro de la Presidencia de Rodrigo Paz desde el inicio de su mandato en noviembre de 2025 hasta el pasado 3 de agosto, cuando hubo un cambio en esa cartera de Estado y el gobernante anunció que propuso al también economista como nuevo embajador ante la OEA, designación aprobada diez días después en el Senado.

Antes de ser ministro, Lupo fue el candidato a la Vicepresidencia del empresario Samuel Doria Medina, quien respaldó al Gobierno de Paz hasta inicios de agosto, cuando le retiró su apoyo alegando que le «preocupa la corrupción» y la falta de un cambio «integral» en algunas áreas del Estado.

Desde mediados de agosto, ha estado en la mira la relación del Gobierno de Paz con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien afronta al menos cuatro causas penales en Bolivia y está encarcelado preventivamente en dos de ellas, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja y por supuesto enriquecimiento ilícito. EFE

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