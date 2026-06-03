Expertos de la ONU acusan a Estados Unidos de «prácticas coloniales» contra Cuba

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Expertos de la ONU denunciaron este martes que los intentos de desestabilización de Estados Unidos contra Cuba, en el marco de una estrategia de «coacción», evocan «prácticas coloniales».

«Los intentos de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción recuerdan a las prácticas de la época colonial», afirmaron los expertos en un comunicado.

A su criterio, «las declaraciones del presidente de Estados Unidos [Donald Trump] sobre ‘el honor de tomar Cuba’ reflejan una estrategia de coacción profundamente preocupante contra un estado soberano».

«Esta afirmación no es mera retórica, sino parte de una estrategia más amplia que incluye el embargo de larga data contra Cuba, su inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, el reciente bloqueo de combustible y la imposición de medidas coercitivas a terceros», afirmaron.

Estos expertos están mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero no se expresan en nombre de la organización.

Cuba, un país sometido a un embargo estadounidense desde 1962, atraviesa desde hace años una gravísima crisis económica, agravada en los últimos meses por el bloqueo petrolero impuesto por Washington y otras sanciones económicas estadounidenses.

Estados Unidos incrementó aún más la presión sobre la isla la semana pasada al procesar a su expresidente Raúl Castro, acusado del asesinato de estadounidenses en un caso que se remonta a 1996.

Para los expertos, esta acusación «parece estar relacionada con estos esfuerzos por socavar la soberanía de Cuba», al igual que el reciente despliegue del portaaviones Nimitz en el mar Caribe.

Estas acciones, que se producen «tras el secuestro del presidente venezolano [Nicolás] Maduro en enero de 2026» y la proclamación por parte del presidente Trump, en marzo de 2026, «de la llamada ‘Doctrina Donroe’, en la que se afirma el predominio de EEUU sobre el hemisferio occidental, ha suscitado una gran alarma».

Los expertos instaron a Washington a que «cese inmediatamente todas las amenazas contra la soberanía de Cuba».

También llamaron a los miembros de la ONU «a que se abstengan de reconocer o aplicar medidas que violen los principios de igualdad soberana y no intervención, y a que adopten todas las medidas adecuadas en el marco de la ONU para defender el orden jurídico internacional».

Igualmente instaron al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU «a que aborden urgentemente las amenazas contra Cuba como una cuestión que afecta a la paz y la seguridad internacionales».

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