Expresidente colombiano César Gaviria está hospitalizado y estable tras cirugía abdominal

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Bogotá, 15 jun (EFE).- El expresidente colombiano César Gaviria, que gobernó entre 1990 y 1994, está hospitalizado y estable tras una cirugía abdominal a la que fue sometido el domingo, informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde es atendido.

«La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario posterior a una intervención quirúrgica abdominal», señaló la clínica en un comunicado.

Según el parte médico, el expresidente y jefe del Partido Liberal «se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable».

La hija menor del exmandatario, María Paz Gaviria, publicó en Instagram una historia en la que aparece su padre, de 79 años, quien lleva unas gafas oscuras y está vestido con una bata de clínica.

«Los rumores sobre la muerte de mi padre han sido enormemente exagerados», dijo la hija de Gaviria, adaptando a su caso la popular frase «El informe de mi muerte fue una exageración», del escritor estadounidense Mark Twain.

El expresidente Gaviria se mantiene activo en la política y, además de dirigir el Partido Liberal, apoyó la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia, que terminó en tercer lugar la primera vuelta de los comicios el pasado 31 de mayo. EFE

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