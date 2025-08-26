The Swiss voice in the world since 1935

Expresidente de Sri Lanka Wickremesinghe en libertad bajo fianza entre la ola de protestas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Colombo, 26 ago (EFE).- Un tribunal de Sri Lanka concedió este martes la libertad bajo fianza al expresidente Ranil Wickremesinghe, cuyo arresto la semana pasada por presunta malversación de fondos ha desatado una ola de protestas y ha unido a la oposición contra el actual Gobierno.

Wickremesinghe se encuentra actualmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Colombo tras haber enfermado después de su detención el pasado 22 de agosto, informó a EFE Dinouk Colombage, exdirector de asuntos internacionales del exmandatario.

La decisión judicial se produce mientras cientos de manifestantes y políticos se concentran en Colombo. Unos denuncian el arresto como una medida «políticamente motivada», mientras que otros lo celebran como un paso hacia la «rendición de cuentas» de la antigua clase dirigente.

La detención del expresidente ha servido como catalizador para la oposición, con figuras como el excandidato presidencial Sajith Premadasa que se han unido en las calles para denunciar al Gobierno.

Durante las marchas se han escuchado consignas como «Anura, vete a casa», en una alusión al actual presidente y rememorando los lemas que marcaron el levantamiento popular que en 2022 derrocó al entonces gobierno.

Wickremesinghe está acusado de malversar fondos públicos durante un viaje al extranjero.

El actual presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, es el líder de una coalición de izquierda y antiestablishment que capitalizó el descontento popular del levantamiento de 2022 (conocido como la «aragalaya»).

Su Gobierno llegó al poder con un mandato de cambio radical y de lucha contra la corrupción, prometiendo investigar y castigar a la élite política tradicional, de la cual Ranil Wickremesinghe es una de las figuras más representativas. EFE

aw-igr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR