Expresidente de Sri Lanka Wickremesinghe en libertad bajo fianza entre la ola de protestas

2 minutos

Colombo, 26 ago (EFE).- Un tribunal de Sri Lanka concedió este martes la libertad bajo fianza al expresidente Ranil Wickremesinghe, cuyo arresto la semana pasada por presunta malversación de fondos ha desatado una ola de protestas y ha unido a la oposición contra el actual Gobierno.

Wickremesinghe se encuentra actualmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Colombo tras haber enfermado después de su detención el pasado 22 de agosto, informó a EFE Dinouk Colombage, exdirector de asuntos internacionales del exmandatario.

La decisión judicial se produce mientras cientos de manifestantes y políticos se concentran en Colombo. Unos denuncian el arresto como una medida «políticamente motivada», mientras que otros lo celebran como un paso hacia la «rendición de cuentas» de la antigua clase dirigente.

La detención del expresidente ha servido como catalizador para la oposición, con figuras como el excandidato presidencial Sajith Premadasa que se han unido en las calles para denunciar al Gobierno.

Durante las marchas se han escuchado consignas como «Anura, vete a casa», en una alusión al actual presidente y rememorando los lemas que marcaron el levantamiento popular que en 2022 derrocó al entonces gobierno.

Wickremesinghe está acusado de malversar fondos públicos durante un viaje al extranjero.

El actual presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, es el líder de una coalición de izquierda y antiestablishment que capitalizó el descontento popular del levantamiento de 2022 (conocido como la «aragalaya»).

Su Gobierno llegó al poder con un mandato de cambio radical y de lucha contra la corrupción, prometiendo investigar y castigar a la élite política tradicional, de la cual Ranil Wickremesinghe es una de las figuras más representativas. EFE

