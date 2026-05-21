Expresidente Macri dice que Milei «se ve como profeta» y ejerce un «liderazgo emocional»

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Buenos Aires, 21 may (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) afirmó este jueves que el presidente Javier Milei «se ve como un profeta» y aseguró que ejerce un «liderazgo emocional», en una nueva señal de distanciamiento político entre ambos.

“Hoy todas las decisiones están basadas en lo emocional. Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta”, expresó Macri durante una charla en la Universidad Austral, en Buenos Aires, al ser consultado sobre el estilo de conducción del actual jefe de Estado.

El exmandatario precisó: «Ejerce un liderazgo emocional con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de las posturas y con poco entusiasmo sobre la implementación. Al final del día es importante tener un equilibrio».

Macri opinó además que Milei capitalizó el malestar social que había en el país suramericano en 2023 tras la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y afirmó: «Argentina volvió a elegir a un caudillo que lo salve».

Estas declaraciones marcan una nueva diferencia pública entre el líder del partido centroderechista Propuesta Republicana (PRO) y Milei, en medio de una relación que comenzó siendo positiva pero que desde hace tiempo está marcada por tensiones y cuestionamientos cruzados.

Las afirmaciones de Macri de este jueves siguen a la publicación a mediados de este mes de un comunicado del PRO que criticaba la decisión del Gobierno de ratificar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a gastos en viajes y propiedades. EFE

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