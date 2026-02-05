Expresidente ruso considera probable que Estados Unidos indulte a Maduro

Moscú, 5 feb (EFE).- El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, afirmó hoy que es muy probable que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por el ejército estadounidense a principios de enero, sea indultado.

«Es muy probable que sea indultado, si no por el propio (presidente de EE.UU., Donald) Trump, sí por su sucesor», expresó en una columna de opinión publicada en RIA Nóvosti.

Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, defiende que las acciones de Estados Unidos contra el líder venezolano son ilegales.

«Washington tiene dificultades para establecer un marco legal para su aventura en Venezuela. En primer lugar, Estados Unidos carecía de fundamento para el uso legítimo de la fuerza militar en defensa propia», sostuvo.

Según el exmandatario ruso, quien defiende en estos momentos la inocencia de Maduro ante la justicia estadounidense, el narcotráfico transnacional nunca ha sido considerado en el derecho internacional como un delito suficiente para retirar la inmunidad a un jefe de Estado.

Por otro lado, Medvédev considera un error comparar la captura de Maduro con la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022, ya que Rusia no lleva a cabo «una guerra colonial, sino un acto de legítima defensa».

En su artículo, llega a calificar la guerra de Ucrania como «guerra civil» a causa de la desintegración de la URSS.

«La actividad militar de Washington en Venezuela, Irán o probablemente Groenlandia no presenta ninguna de estas características», sostuvo.

En el texto, Medvédev abraza algunas teorías de la conspiración del movimiento tecnocrático de principios de siglo XX, acusando a los Estados Unidos de querer instaurar un gobierno «tecnato», una sociedad tecnocrática dirigida por líderes tecnológicos, «como Elon Musk y Peter Thiel» que domine el continente americano desde Venezuela hasta Canadá e incluso Groenlandia.

Este mismo lunes, el Ministerio de Exteriores ruso instó a los Estados Unidos a liberar a Maduro y a su esposa, capturados el 3 de enero, reafirmando así su apoyo a las autoridades del país.

Por otro lado, la semana pasada el Partido Comunista ruso anunció la creación de un comité para luchar por el presidente bolivariano.

Aunque el Ministerio de Exteriores ruso condenó las acciones de EE. UU., el presidente ruso, Vladímir Putin, evitó hacerlo abiertamente.

Mientras tanto, desde el Kremlin aseguran que mantendrán sus relaciones con Venezuela, donde construyeron recientemente fabricas de munición y de armas. EFE

mos/rml