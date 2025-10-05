Exteriores israelí espera que la liberación de rehenes de Gaza comience rápido

Jerusalén, 5 oct (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo este domingo en Jerusalén que espera que el acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes empiece rápido; tras dos años de ofensiva bélica que ha causado la muerte a 66.000 palestinos y 48 personas aún cautivas, la mayoría fallecidas.

«Espero que estemos lo más cerca que hemos estado de un acuerdo de rehenes», dijo Saar en referencia al pasado enero cuando dio inicio a un segundo alto el fuego en el que fueron liberados 38 rehenes a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos, y que fue terminado de forma unilateral por Israel con nuevos bombardeos en marzo.

Saar expresó su intención de que la «implementación sea rápida» y agradeció al presidente de EE.UU. Donald Trump, el papel central que ha jugado en esta última propuesta, que será discutida mañana por delegaciones de Hamás e Israel en El Cairo.

«Israel tiene un compromiso de traer a casa a todos los rehenes de vuelta, los rehenes vivos y muertos», añadió el ministro, que participó hoy en un evento religioso con evangélicos cristianos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, ocupada militarmente por Israel desde 1967 y anexionada después a su territorio.

En este encuentro, en el que hubo conciertos de pastores, Saar insistió en que Jerusalén es la «capital eterna de Israel» y que nunca lo será de un Estado palestino; contradiciendo los Acuerdos de Oslo que determinaron que el estatus de la ciudad sería negociado. EFE

pms/rod