Exteriores palestino condena el veto de entrada de Israel al alcalde de Barcelona
Jerusalén, 22 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores y Expatriados de la Autoridad Palestina condenó este viernes la decisión de Israel de impedir la entrada al país al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que había programado una visita con autoridades palestinas.
Collboni, que tachó la decisión de «acto hostil», tendría que haber llegado este viernes a Tel Aviv (donde está el aeropuerto) para emprender una visita por Jerusalén y Cisjordania ocupadas, gracias a una invitación de los alcaldes de las ciudades palestinas de Ramala y Belén.
En el texto, el Ministerio dijo que la «potencia ocupante», en alusión a Israel, no tiene «poder» para tomar tal decisión -pese a que ocupa y mantienen cientos de puestos militares en Cisjordania- y defendió que el veto «forma parte de la guerra de ocupación contra el pueblo palestino» y contra quienes apoyan sus «justos y legítimos derechos nacionales».
Las autoridades de Inmigración israelíes rechazaron la entrada al país de Collboni por tener «antecedentes» de «difamación del Estado y participación en un boicot a Israel», según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.
En una declaración institucional, presentada conjuntamente por los grupos socialista y de los comunes, Barcelona rompió en mayo relaciones institucionales con el actual Gobierno de Israel por los ataques contra la población palestina y exigió «el alto el fuego inmediato y permanente» y levantar el bloqueo de ayuda humanitaria. EFE
pcc/pms/ad