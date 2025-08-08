Extraditado de Noruega a Ruanda un hombre acusado de participar en el genocidio de 1994

The Swiss voice in the world since 1935

Nairobi, 8 ago (EFE).- Un hombre acusado de haber participado en el genocidio de 1994 en el que más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados llegó este viernes a Ruanda tras ser extraditado por las autoridades de Noruega, confirmó la Fiscalía del país africano.

«La Fiscalía General del Estado (NPPA, en inglés) recibió hoy a François Gasana, alias Franky Dusabe, tras su extradición desde el Reino de Noruega. El Sr Gasana fue condenado (in absentia) en 2007 por el Tribunal Gacaca de Nyange a 19 años de prisión por su participación en el crimen de genocidio», señaló en un comunicado.

La Fiscalía hizo así referencia al sistema de justicia transicional establecido legalmente en Ruanda tras la matanza, que consistía en cortes comunitarias, ante la incapacidad de los tribunales tradicionales para juzgar a todos los perpetradores.

«La NPPA elogia a las autoridades judiciales del Reino de Noruega por la extradición de fugitivos del genocidio, la cooperación continuada en asuntos de asistencia legal mutua y la contribución a los esfuerzos globales para luchar contra la impunidad», añadió.

Según declaró a los medios el portavoz del Ministerio Público, Faustin Nkusi, Gasana cometió los crímenes en la antigua comuna de Kivumu, donde vivía en ese momento.

«No solo participó en los asesinatos, sino que incitó a otros a hacer lo mismo. Se trata de graves delitos de genocidio por los que debe responder ante los tribunales ruandeses», afirmó Nkusi, después de que el acusado fuera detenido.

Según la prensa ruandesa, Gasana fue detenido en Oslo en octubre de 2022 después de una investigación de las autoridades de Noruega, un país que ya ha extraditado en el pasado a otros sospechosos de haber participado en el genocidio.

El genocidio empezó el 7 de abril de 1994 tras el asesinato el día anterior de los presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana (hutu), y Burundi, Cyprien Ntaryamira (hutu), cuando el avión en el que viajaban fue derribado sobre Kigali, la capital de Ruanda.

Causó la muerte de al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses y fue una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente de la humanidad. EFE

