Factura del petróleo puede aumentar en 20.000 millones de dólares para países vulnerables

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Ginebra, 2 jun (EFE).- La factura anual por las importaciones de petróleo puede aumentar hasta en 20.000 millones de dólares para el conjunto de países vulnerables en caso de que el aumento del precio del crudo se mantenga, según un análisis efectuado por el organismo de Naciones Unidas para el comercio y desarrollo (UNCTAD).

Partiendo del supuesto de que las cantidades importadas de petróleo estén en los mismos niveles de 2024, los países menos avanzados tendrían que asumir aproximadamente 16.000 millones de dólares adicionales.

Por su parte los pequeños Estados insulares en desarrollo afrontarían alrededor de 4.000 millones de dólares más.

La UNCTAD señaló que para varios países tal aumento podría superar el 5 % o más de su producto interior bruto (PIB).

Por ejemplo, en el caso de Mauritania significaría un 7,3 % de su PIB, para Gambia, un 6,3 %; para Vanuatu, un 5,8 %; para Maldivas, un 5,2 %, y un 5 % para Burkina Faso.

Se llegará a un punto en el que surgirá la disyuntiva «entre pagar importaciones esenciales o invertir en prioridades de desarrollo», predijo el organismo técnico de la ONU.

Agregó que el incremento de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio tiene consecuencias que van mucho más allá que las facturas de combustible en si.

Adicionalmente, aumenta los costes de transporte y flete, contribuye a la inflación, debilita el poder adquisitivo y añade presión a los presupuestos públicos (ya bajo tensión por la deuda pública y las turbulencias externas).

Antes de la crisis actual relacionada con el cierre del estrecho de Ormuz, esta ruta marítima gestionaba casi una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

Para su análisis, la UNCTAD analizó la situación de 75 economías vulnerables de las cuales 65 son importadoras netas de petróleo, con importaciones fuertemente concentradas en productos petrolíferos refinados.

En conjunto, ese grupo de países tiene una población de casi 1.000 millones de personas, de quienes el 30 % vive con menos de tres dólares al día, un dato que evidencia por si solo la gravedad de la situación actual. EFE

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