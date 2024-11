Familiar de antichavista detenido hace cinco meses espera que entre en lista de liberados

Caracas, 16 nov (EFE).- Jyuly Rosso, hija del activista del partido político Voluntad Popular (VP) Aldo Rosso, dijo a EFE que espera que el nombre de su padre entre en la lista de reos considerados «presos políticos» que serán excarcelados, una medida que varias decenas de detenidos durante la crisis poselectoral ya han recibido, con la consiguiente salida de prisión.

«Yo fui a los tribunales el día martes, para obtener alguna información directamente con su abogado defensor público, el cual me dijo que hay una lista, pero para las personas que fueron (detenidas) poselectorales, o sea, no me dio esperanza alguna, pero la fe es lo último que se pierde», dijo Rosso tras un encuentro de familiares de «presos políticos» en Caracas.

El opositor fue detenido el 4 de julio, junto al activista Ignacio Monique, según denunció VP, que relacionó estas detenciones con el inicio de la campaña para las presidenciales que se celebraron el 28 de julio.

Indicó que no maneja información sobre una posible liberación de su padre, por lo que -dijo- esperará a lo que suceda en el transcurso de la semana, porque -aseguró- se trata de «un preso político, sin ningún motivo esta allí, simplemente por luchar por la libertad».

Asimismo, recordó que a Rosso se le acusa de los delitos de asociación para delinquir, traición a la patria y terrorismo.

Este sábado, ONG de Venezuela anunciaron excarcelaciones en varios centros penitenciarios del norte del país de los considerados «presos políticos», detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales.

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó en Instagram que en el centro penitenciario Aragua (norte), conocido como Tocorón, han sido liberados 50 jóvenes adultos, con medidas cautelares.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló en X que en la cárcel del estado Carabobo (norte), conocido como Tocuyito, han sido liberadas unas 14 personas, que se suman así a las 10 que habían sido excarceladas de la cárcel de San Francisco de Yare, en el estado Miranda (norte), la mañana de este sábado.

El viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho pidió ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo. EFE

