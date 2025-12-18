Familiares de desaparecidos uruguayos denuncian proyectos de ley que «erosionan» los DDHH

3 minutos

Montevideo, 17 dic (EFE).- La asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) denunció que dos proyectos de ley presentados en el Parlamento buscan dar una amnistía a represores y «erosionan» los consensos construidos en materia de derechos humanos.

En una conferencia de prensa, la integrante de dicha asociación Laura Boiani apuntó contra los proyectos presentados días atrás por los legisladores opositores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Rodrigo Goñi (Partido Nacional).

«Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto de la Justicia», enfatizó.

Bordaberry presentó un proyecto de ley sobre reconciliación, verdad y nunca más, que busca «hacer un aporte» a la generación posterior a los hechos ocurridos durante la dictadura para «surcir los últimos problemas que quedan».

También pretende que deban cumplir prisión domiciliaria los mayores de 75 años que están privados de libertad por hechos ocurridos hace más de 40 años, según detalló a la prensa.

«Atiende dos cosas que todavía no están resueltas del todo, que son que todavía hay parte de la verdad de lo que sucedió con desaparecidos que no se conoce y obviamente hay un reclamo de un sector importante de la sociedad por eso. Por otro lado, hay un reclamo de que hay personas ya de 80 años y muy grandes que están presos en situaciones que no debieran estar», enfatizó.

En tanto, Goñi presentó un proyecto que busca la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años que se encuentren privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años.

«Una respuesta humanitaria acorde a las mejores tradiciones de nuestro país», puntualizó en su cuenta de la red social X.

Boiani apuntó que sus familiares fueron desaparecidos por el Estado y que este es quien debe responsabilizarse o actuar en consecuencia. Agregó que no admitirán «ningún intento de negar esa verdad».

«Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad», enfatizó.

Y añadió: «Los delitos de lesa humanidad no constituyen hechos aislados. Son crímenes de extrema gravedad, cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica por fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige por parte del Estado una respuesta penal firme, efectiva y proporcional».

Finalmente, dijo que ya existe un procedimiento legal para conceder prisión domiciliaria por motivos de salud y que cerca de la mitad de los represores condenados se encuentran amparados por este.

«Las propuestas en cuestión no responden a una necesidad jurídica, sino que configuran una amnistía deliberada», concluyó. EFE

