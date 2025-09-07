The Swiss voice in the world since 1935

Farage admite que su equipo en Reform UK carece de experiencia de gobierno

Londres, 7 sep (EFE).- Nigel Farage, líder del nacionalista Reform UK, admitió este domingo en la BBC que el mayor «punto débil» de su partido es la falta de experiencia de gobierno, pese a proyectarse como alternativa de poder y a sí mismo como futuro primer ministro.

El dirigente destacó que la reciente incorporación a la formación populista de derechas de la exministra conservadora Nadine Dorries «aporta la única mercancía que nos falta, experiencia a nivel de Gobierno».

«Podéis preguntarme sobre política y personal, pero si me preguntáis ‘¿cómo vais a hacer esto?’, no puedo dar una respuesta, porque nadie del equipo senior ha estado allí antes», reconoció.

Farage descartó que el ex primer ministro conservador Boris Johnson, actualmente alejado de la política, pueda ser recibido entre sus filas, señalando el descontento por la política migratoria que aplicó tras el Brexit, que facilitó la entrada de inmigrantes de fuera de la Unión Europea.

«Me gusta personalmente, siempre me ha parecido muy entretenido, pero la ‘ola Boris’ fue muy sentida. Millones de personas entraron en el Reino Unido, la mayoría de las cuales ni siquiera trabajan y nos cuestan una fortuna. Eso esta audiencia nunca se lo perdonará», dijo.

Anna Turley, presidenta del gobernante Partido Laborista, criticó la admisión de Farage sobre la presunta falta de competencia de sus colegas.

«Reconocer que tu equipo no está capacitado para gobernar mientras te presentas como alternativa de poder no es patriotismo, es egoísmo. El Reino Unido merece algo mejor», afirmó en un comunicado.

El congreso anual de Reform UK se clausuró el sábado en Birmingham (centro de Inglaterra) con Farage entonando el himno nacional, tras la aprobación por los afiliados de mociones para expulsar a solicitantes de asilo y derogar la Ley de Cambio Climático de 2008.

Reform UK, fundado en 2018 como el Partido del Brexit, es la formación más pujante del Reino Unido, con un 35 % de la intención de voto según los últimos sondeos, frente al 20 % de los laboristas y un 15 % de los conservadores. EFE

