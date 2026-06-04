Felipe VI reconoce el compromiso empresarial y social de Helena Trajano en el South Summit

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Madrid, 4 jun (EFE).- El Rey Felipe VI entregó este jueves el South Summit Leadership Award a la empresaria brasileña Luiza Helena Trajano, una de las figuras empresariales más influyentes de América Latina, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su compromiso con la reducción de las desigualdades sociales.

El acto tuvo lugar en el marco de South Summit 2026, que se celebra en Madrid entre el 3 y el 5 de junio.

El galardón distingue cada año a líderes empresariales cuya trayectoria representa los valores que promueve South Summit, como la innovación, el crecimiento empresarial, el liderazgo transformador y el impacto social.

Su compromiso social se refleja especialmente en Grupo Mulheres do Brasil, un movimiento que fundó en 2013 y que hoy es una de las redes civiles femeninas más relevantes de América Latina, con más de 140.000 participantes en Brasil y en el exterior, según fuentes de la organización.

Antes de la entrega del premio, Felipe VI presenció la Startup Competition, uno de los principales atractivos del encuentro, en la que compiten 100 empresas emergentes finalistas seleccionadas entre más de 4.500 candidaturas procedentes de todo el mundo.

En este contexto, el monarca presenció la presentación de tres de las startups finalistas: Nanogrow, de España; MedicubeX, de Finlandia; y Moonlight AI, de Suiza.

Asimismo, recorrió el IA Forum, un espacio dedicado a mostrar aplicaciones prácticas de inteligencia artificial, donde recibió explicaciones del profesor de IE University Francisco Luis Machín Aragón y donde ha estado conversando con participantes de ese espacio.

El rey ha recorrido además parte de los expositores del encuentro, entre ellos el del Ayuntamiento de Madrid, el de Brasil y el de Fuvex, una empresa navarra de drones.

En el expositor de Brasil, Eduardo Lorea, vicepresidente de Invest RS -una agencia de desarrollo del estado brasileño de Rio Grande Do Sul- le ha entregado al monarca un vaso de mate, una infusión tradicional brasileña, según explicó a EFE el propio Lorea.

South Summit, coorganizado por IE University, se celebra este año bajo el lema «AI Convergence» (Convergencia IA) y reúne hasta el próximo 5 de junio a más de 7.000 startups y más de 2.000 inversores. EFE

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