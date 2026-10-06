Felipe VI recuerda a la UE que la frontera es una y que las amenazas son para todos

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Helsinki, 6 oct (EFE).- El rey Felipe VI recordó este miércoles a la UE desde Helsinki que la frontera es una y la misma para todos los ciudadanos europeos y que «las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan», lo son para todos los estados miembros.

Así lo señaló Felipe VI durante el discurso que pronunció en la cena de Estado ofrecida por el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien expresó su solidaridad con España por lo sucedido en Ceuta a finales del pasado mes de julio.

El presidente finlandés y su esposa Suzanne Innes-Stubb ofrecieron en el Palacio Presidencial una cena de gala en honor a los reyes de España con motivo del viaje de Estado que realizan a Finlandia y a la que asistió un centenar de invitados.

El rey recalcó cómo españoles y finlandeses son frontera exterior de la UE, y no «fronteras», porque, insistió, es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión.

Y por eso recalcó que la protección de la frontera común compete a toda la Unión, «en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto» y sostuvo que de que sea un esfuerzo compartido «depende mucho más que la seguridad de un país: depende también el futuro mismo de la construcción europea».

Felipe VI destacó cómo ambos países, Finlandia y España, comparten la visión de la seguridad cuando «de nuevo, en la historia de Europa, la paz ha dejado de ser un bien adquirido para tornarse una exigencia diaria de esfuerzo, concertación y compromiso».

Y recordó cómo Finlandia sabe de esta exigencia al tener un tercio de su territorio «en esa encrucijada geopolítica» que es el Círculo Polar Ártico, «y por contener, en su propia historia, algunas enseñanzas trágicas que Europa no debe olvidar».

Por eso, explicó que en seguridad y defensa los países de la UE deben actuar «con convicción y con una visión de 360 grados». Por eso celebró la reciente adhesión de Finlandia a la OTAN, que consideró un «marco de referencia irreemplazable», con un refuerzo a la relación transatlántica y también de la autonomía estratégica de Europa, «en un tiempo en que ambos objetivos, además de ser perfectamente compatibles, son más necesarios que nunca».

Felipe VI destacó la necesidad de una Europa «fuerte y decidida; resiliente y con capacidad de acción».

Un discurso que el rey pronunció tras el del presidente de Finlandia, quien expresó su solidaridad con España por lo sucedido en Ceuta a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de migrantes, un hecho que «puso a España bajo una inmensa presión».

Stubb recordó que Finlandia también sufre la inmigración desde Rusia y señaló que aunque la situación difiere, «las lecciones son las mismas»: «Son problemas que atañen nuestra común humanidad, pero desafían la seguridad nacional y europea. Asegurar las fronteras exteriores es esencial, la solidaridad europea es esencial y ningún estado miembro debería estar solo a la hora de enfrentar algo que en un punto último preocupa a todos los europeos».

La cena de Estado cerró una intensa segunda jornada de los reyes de España en Helsinki, en la que fueron recibidos con honores por el presidente Stubb y su esposa, tras lo que las delegaciones española y finlandesa mantuvieron una reunión de trabajo.

Felipe VI y la reina Letizia acudieron también al Ayuntamiento de Helsinki donde almorzaron con el alcalde, Daniel Sazonov, y donde, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, el rey recibió la medalla de honor de la capital finlandesa.

El rey estuvo también al Parlamento de Finlandia, donde se reunió con su presidente, Jussi Halla-aho, y con los responsables de los grupos parlamentarios tras lo que acudió a un pleno donde se debatían los presupuestos de 2027.

También mantuvo un encuentro con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, en su residencia oficial de Kesäranta, acompañado, entre otros, por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares mantuvo por otra parte una reunión con su homóloga finlandesa, Elina Valtonen, con quien reafirmó el compromiso de España con la defensa y seguridad del Ártico y del Báltico.

A pesar de la distancia geográfica, aseguró Albares, «nos enfrentamos a retos comunes que amenazan nuestros valores fundamentales y nuestra seguridad». EFE

cn/fpa

(foto) (vídeo)

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