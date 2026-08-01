Finaliza búsqueda de víctimas en centro comercial destruido tras terremoto en Japón

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Las autoridades japonesas dijeron el sábado que habían puesto fin a las operaciones de rescate en un centro comercial devastado por una explosión tras un potente terremoto que dejó al menos 36 muertos.

En total, 12 personas fueron rescatadas del lugar, entre ellas siete que fueron confirmadas muertas, según la oficina de gestión de desastres de la región de Kumamoto, golpeada por el sismo de magnitud 7,1 el martes.

«Llevamos a cabo una búsqueda exhaustiva durante los últimos dos días en colaboración con el servicio de bomberos, las Fuerzas de Autodefensa y otras unidades policiales regionales, para asegurarnos de que no quedara nadie desaparecido», dijo un funcionario de policía en una reunión de gestión de desastres el sábado.

«No encontramos a ninguna persona en esa situación», agregó. Un portavoz de Aeon, operador del centro comercial, dijo a AFP que las siete personas fallecidas eran empleados de tiendas arrendatarias.

El viernes se dieron por concluidas las operaciones de rescate en una fábrica de papel donde se derrumbó una chimenea industrial.

Se recuperaron en total nueve cuerpos y se rescataron dos supervivientes.

El terremoto causó daños generalizados en la región suroeste donde se dañaron viviendas, puentes, hubo incendios y dejó a gran número de habitantes sin electricidad ni agua.

Más de 9.000 personas, muchas de ellas ancianas, seguían en refugios hasta el sábado. Los cortes de electricidad se habían solucionado en su mayoría, pero 59.000 hogares seguían sin agua.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, al encontrarse sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del «Anillo de Fuego» del Pacífico.

La región de Kumamoto fue golpeada por dos devastadores terremotos en 2016, que causaron la muerte de 273 personas y dejaron a más de 2.800 heridas.

nf/fox/pb/meb