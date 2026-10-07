Finlandia impide la venta de seis inmuebles a extranjeros por causas de seguridad nacional

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Helsinki, 7 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Finlandia informó este miércoles de que ha bloqueado la venta de seis propiedades inmobiliarias en el país a ciudadanos de Rusia, Montenegro e Israel por motivos de seguridad nacional.

El titular finlandés de Defensa, Antti Häkkänen, denegó los permisos de compraventa amparándose en la Ley de Transferencias de Bienes Inmuebles que Requieren Autorización Especial, que permite bloquear aquellas operaciones inmobiliarias que puedan poner en peligro la seguridad nacional o dificultar la defensa del país.

«Un control riguroso de las transacciones de propiedades inmobiliarias reduce las amenazas para la seguridad de Finlandia», señaló en un comunicado.

Esta ley, aprobada en 2019 y reformada en 2025, está dirigida especialmente a los posibles compradores de bienes inmuebles en territorio finlandés procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) o al Espacio Económico Europeo (EEE).

Según el ministro, una operación fue bloqueada porque podría haber tenido repercusiones para la seguridad del país debido a la ubicación del inmueble, situado en el municipio de Kotka, en la costa sur de Finlandia.

En los otros cinco casos, los solicitantes incumplieron su obligación de facilitar al Ministerio de Defensa la documentación adicional necesaria para evaluar la seguridad de las transacciones, pese a recibir varios recordatorios.

«El no presentar la información adicional requerida no puede utilizarse para eludir el proceso de concesión del permiso ni para impedir que el Ministerio tome una decisión al respecto», subrayó Häkkänen.

Estas propiedades inmobiliarias están ubicadas en los municipios de Viitasaari, en Finlandia central, y en Miehikkälä e Imatra, ambos en el sureste del país y muy cerca de la frontera con Rusia, y los compradores querían adquirirlas para usos comerciales o recreativos.

En el caso del inmueble de Imatra, el comprador era una empresa registrada en Italia, pero los propietarios de la misma eran ciudadanos de fuera de la UE y el EEE, según el Ministerio de Defensa finlandés.

Finlandia ha limitado por razones de seguridad las adquisiciones de propiedades por parte de ciudadanos rusos y de otros países no comunitarios después de que Moscú lanzara su guerra de agresión sobre Ucrania en febrero de 2022. EFE

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