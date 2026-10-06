Finlandia ordena a Google detener las talas ilegales en sus nuevos centros de datos

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Helsinki, 6 oct (EFE).- La Agencia de Licencias y Supervisión de Finlandia (LVV) ordenó este martes a la empresa Tuike Finland Oy, representante de Google en el país nórdico, que paralice las talas ilegales en dos municipios en los que proyecta construir dos grandes centros de datos y le acusó de iniciar las obras sin esperar al pertinente Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La LVV conminó a Google a detener «de inmediato o a más tardar el 23 de octubre» todos los trabajos preparatorios que alteren significativamente el medio ambiente en los proyectos de centros de datos de Muhos y Kajaani hasta que se hayan completado las evaluaciones de su impacto ambiental bajo la amenaza de multa.

Ambos proyectos forman parte del plan anunciado por Google hace un mes de invertir en Finlandia al menos 13.000 millones de euros (unos 15.000 millones de dólares) en los próximos dos años para expandir su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial (IA), la mayor inversión del gigante tecnológico estadounidense en Europa hasta la fecha.

Según medios locales, Google ha realizado talas masivas y preparado el terreno, a través de su filial finlandesa, en una superficie de unas 330 hectáreas en Muhos y casi 200 hectáreas en Kajaani (centro del país) antes de que se completaran los respectivos EIA, por lo que la compañía podría haber violado las leyes medioambientales.

«Basándonos en los informes disponibles actualmente, ya se han tomado amplias medidas preparatorias en las zonas del proyecto, como la tala de árboles, la remoción de la capa superficial del suelo, la construcción de caminos de acceso a la obra y zonas de almacenamiento, modificaciones en zanjas y alcantarillas y la gestión de aguas pluviales», afirmó en un comunicado Tommi Muilu, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la LVV.

«Las medidas preparatorias a gran escala que alteran el entorno pueden debilitar el efecto preventivo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y limitar las posibilidades de examinar alternativas y prevenir impactos ambientales perjudiciales», agregó.

La Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza acusó a Google a mediados de septiembre de haber comenzado las talas ilegales de bosque el invierno pasado, mucho antes de anunciar sus planes de inversión en Finlandia.

«O se trata de una grave incompetencia […] o de un grave desprecio por la legislación finlandesa, o en el peor de los casos, de ambas cosas», afirmó entonces en un comunicado la presidenta de la asociación ecologista, Hanna Halmeenpää. EFE

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