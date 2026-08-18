Florida estrena en sus primarias un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos

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Miami (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El estado estadounidense de Florida estrena este martes en sus elecciones primarias un nuevo mapa electoral aprobado en mayo que refuerza la ventaja republicana al modificar varios distritos que en los últimos comicios votaron por el Partido Demócrata.

El rediseño electoral fue promulgado por el gobernador republicano, Ron DeSantis, después de que fuera aprobado por la Legislatura estatal, donde la bancada republicana posee la mayoría.

Varias asociaciones demandaron sin éxito esta reorganización al considerar que ayudará a los republicanos a obtener hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Washington (Cámara Baja), ampliando su ventaja actual (20 asientos frente a 8).

DeSantis siempre ha negado que ese fuera el propósito de los cambios y sostiene que el diseño previo que redistribuyó los distritos por motivos raciales violó la Constitución estadounidense.

El rediseño de las circunscripciones tuvo un impacto inmediato en feudos tradicionalmente demócratas, lo que llevó a varios candidatos de ese partido, como los veteranos Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz, a presentarse por distritos más complicados.

En el caso de Moskowitz, la redistribución del mapa electoral hizo que dejara el Distrito 23 y se presentara por el 25, donde ahora residen la mayor parte de sus votantes, aunque también comprende zonas más conservadoras del oeste.

La ventaja también se ha reducido para Wasserman Schultz, quien deja el distrito 25 que ocupaba y se presenta por el 20, un feudo afroamericano de amplia mayoría demócrata.

Sin embargo, este movimiento provocó fricciones en el seno demócrata y con las bases de votantes, que ya tenían a sus propios líderes allí.

Además de sus representantes en el Congreso, los floridanos también votan este martes por los candidatos a suceder a Ron DeSantis como gobernador del estado y por el reemplazo del actual secretario de Estado, Marco Rubio, en el Senado.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 7:00 hora local (11:00 GMT) y funcionarán hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT), cuando comenzará el escrutinio de los sufragios, según un comunicado del Departamento de estado de Florida.

Florida es un estado de primarias cerradas, por lo que únicamente los votantes registrados de los partidos Demócrata y Republicano pueden elegir hoy a sus candidatos para el próximo noviembre. EFE

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