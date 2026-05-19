Francia aboga por respuesta multilateral en G7 para evitar «estrellarnos contra un muro»

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París, 19 may (EFE).- «La ley del más fuerte y el bilateralismo no funcionan», afirmó el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, quien defendió este martes una respuesta multilateral frente a la crisis energética y financiera derivada de la guerra en Oriente Medio porque, de lo contrario, advirtió que «vamos a estrellarnos contra un muro».

Durante una entrevista a la televisión BFMBussines con motivo de la segunda jornada de la reunión del G7 de Finanzas en París, Lescure aseguró que las actuales turbulencias económicas demuestran la necesidad de reforzar la cooperación entre países para evitar un deterioro mayor de la economía global.

«Necesitamos ser varios para tratar estos asuntos», declaró, al señalar que las vulnerabilidades económicas de unos Estados pueden convertirse en fortalezas para otros mediante el intercambio y la coordinación.

«Si no somos capaces de intercambiar, vamos a estrellarnos contra un muro, y creo que todo el mundo lo ha entendido», dijo Lescure, en un claro mensaje a Estados Unidos poco antes de que diese comienzo la segunda jornada de la reunión del G7 en París, en el que también están, además de EEUU y Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón.

Lescure consideró además prioritario reabrir el estrecho de Ormuz, al que definió como un «nudo económico» clave para el comercio mundial de energía.

«La crisis va a durar»

Preguntado sobre si era optimista sobre el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de haber cancelado la operación militar prevista hoy, Lescure se mostró cauteloso: «Todo se mueve, cambia todos los días, así que vamos a seguir la realidad, evitando ser un optimista exagerado, pero también evitando ser un profeta de desgracias».

No obstante, advirtió: «la crisis va a durar, porque incluso si mañana reabriéramos el estrecho de Ormuz, haría falta tiempo para que los petroleros llegaran a nuestras costas. Así que probablemente los precios (de la energía) seguirán siendo elevados». En este sentido, recordó que el precio del gasóleo pasó de 1,60 euros por litro en Francia antes de la crisis a niveles cercanos a 2,20 euros.

En este punto, Lescure defendió acelerar la electrificación y la independencia energética de Francia para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. «La verdadera lección de esta crisis es que debemos liberarnos de nuestras dependencias», dijo.

En clave interna, el ministro reconoció también que la crisis está teniendo un impacto directo sobre los tipos de interés y el coste de la deuda pública francesa. «Pagamos cerca de 4.000 millones de euros más por nuestra deuda», explicó, aunque subrayó que «no es un problema exclusivamente franco-francés».

Pese al contexto internacional adverso, Lescure defendió la resistencia de la economía francesa y descartó, por ahora, un escenario de estanflación o recesión, ya que Francia se beneficia de un mix energético más favorable que otros países europeos y de mecanismos automáticos de protección social, como la subida del salario mínimo, que sostienen el consumo interno, explicó.

«La realidad es que estamos en una tormenta, pero resistimos y seguimos avanzando», afirmó Lescure. EFE

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