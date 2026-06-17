Francia absuelve a un monitor acusado de agredir sexualmente a colegialas

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Un tribunal de París absolvió este martes por falta de pruebas a un monitor acusado de agredir sexualmente a alumnas menores de edad, en el primero de los juicios por violencia sexual en las escuelas de la capital francesa.

Desde principios de 2026, 52 monitores que cuidan de los niños durante el comedor o al terminar las clases en los colegios de Francia fueron suspendidos por «sospechas de violencia sexual o sexista», según la alcaldía de París.

Hasta la fecha, la fiscalía de París investiga posibles actos de violencia, de distinta índole, en 84 escuelas infantiles, una veintena de primarias y una decena de guarderías.

En este caso, el hombre absuelto, de 47 años, fue suspendido en 2024 y acusado de agresión sexual a tres niñas y de acoso sexual a otras nueve cuando tenían 10 años.

La fiscalía había solicitado una pena de 18 meses de prisión, con suspensión de pena, durante el juicio celebrado a puerta cerrada el mes pasado.

Las menores lo acusaban de tocar el pecho de una de las niñas, de contarles historias sobre violaciones y de insinuar que besaría a una de ellas «por todo el cuerpo» si pudiera.

El tribunal señaló que su comportamiento fue «inapropiado», pero que la investigación no demostró que tuviera «un carácter humillante» ni que los problemas psicológicos posteriores de las menores se debieran a sus acciones.

Pénélope Ponchelet, madre de una de las niñas, dijo estar «indignada y cabreada». «Es una bofetada para las familias afectadas», aseguró por su parte Barka Zerouali, portavoz del colectivo MetooEcole.

Otro hombre, de 36 años, fue juzgado el mes pasado acusado de agresión sexual a cinco niños de preescolar. El fallo en ese caso está previsto para el 7 de julio.

La decisión llega en una Francia aún conmocionada por la muerte de Lyhanna, una niña de 11 años, presuntamente a manos de un hombre de 41 años con denuncias previas por pederastia, pero ninguna condena.

pab/tjc/mmy