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Francia considera que victoria de ultraderecha en Alemania es un «momento grave en Europa»

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París, 6 sep (EFE).- El Gobierno de Francia consideró este domingo que el triunfo electoral del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la región de Sajonia-Anhalt es un «momento grave en Europa» y llamó a no olvidar la historia.

«Debemos escuchar con humildad los enfados, las inquietudes y los temores, y dar respuesta a ellos. Pero el nacionalismo y la xenofobia nunca serán una solución. No debemos dejar nunca de defender nuestros valores democráticos y el proyecto europeo», expresó el ministro delegado de Europa, Benjamin Haddad, primera personalidad del Gobierno francés en manifestarse.

«No podemos olvidar nuestra historia. Ese es el sentido de las decisiones de Francia y Alemania», agregó en un mensaje en X.

En Francia el avance de la extrema derecha también es una realidad, ya que los sondeos sitúan a Marine Le Pen como favorita para las elecciones presidenciales de 2027, que se celebrarán el 18 de abril y 2 de mayo.

El partido ultraderechista AfD ganó este domingo las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir entre un 44,3 % y un 44,4 % de los votos, según las primeras proyecciones, que la sitúan a las puertas de la mayoría absoluta y, por tanto, del primer Gobierno regional de una formación de ultraderecha en el país centroeuropeo. EFE

ngp/gad

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