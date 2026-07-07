Francia envía 44 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela por los terremotos

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París, 7 jul (EFE).- El Gobierno francés envió este martes 44 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para paliar las consecuencias de los catastróficos terremotos del 24 de junio, que causaron más de 3.500 muertos, según las últimas cifras oficiales.

La ayuda, remitida a petición de las autoridades venezolanas, fue movilizada desde el territorio ultramarino francés de Guadalupe e incluye 38 toneladas de materiales de urgencia recabadas por el Centro de Crisis y Apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés.

«Este envío de emergencia, que ha llegado hoy a Venezuela, incluye, entre otras cosas, refugios, lámparas solares y kits de higiene. Estos suministros humanitarios se entregarán a la Cruz Roja Venezolana con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja», detalló la cartera que dirige Jean-Noël Barrot en un comunicado.

Adicionalmente, se entregarán a la ONG Cáritas Venezuela 6 toneladas de productos alimentarios y no alimentarios recaudados gracias «a la generosidad de los habitantes de Martinica».

Esta acción se suma al despliegue en el país de un equipo de 85 rescatistas franceses que llevaron a cabo hasta el 4 de julio, en coordinación con las autoridades venezolanas, operaciones de búsqueda y desescombro para auxiliar a las víctimas del sismo.

«Francia reitera su profunda solidaridad con el pueblo venezolano. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por esta catástrofe. Francia seguirá prestando su apoyo al pueblo venezolano en estos momentos difíciles, fiel a la solidaridad que une a nuestras dos naciones», transmitió también el Ministerio de Exteriores en el comunicado. EFE

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