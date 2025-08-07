Francia no ha considerado necesario hasta ahora solicitar ayuda europea para el incendio

París, 7 ago (EFE).- Francia no ha solicitado la ayuda europea que se le ha ofrecido para el megaincendio que ha quemado más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières porque considera que no ha sido necesario, pero no descarta hacerlo «si la situación se agravara».

Esa es la posición del Gobierno francés que en una entrevista al canal BFMTV por parte del secretario de Estado de Interior, François Noël Buffet, ha subrayado que sobre el terreno «las cosas van mejorando» aunque «el fuego no está totalmente controlado».

Buffet ha hecho hincapié en que no se puede descartar la reactivación de algunos focos, en particular si el viento arreciera o si hubiera cambios de dirección, pero se ha mostrado confiado porque esperan «que la meteorología sea más propicia».

Ha recordado que el fuego ha recorrido, desde que se declaró el martes por la tarde, «más de 16.000 hectáreas» y que de esa superficie han quedado «totalmente quemadas» 12.500 hectáreas.

La principal preocupación esta mañana era que el servicio meteorológico preveía a partir de las 11.00 locales (9 GMT) rachas de viento de 40 kilómetros por hora en el macizo de Corbières, que está a una treintena de kilómetros al suroeste de la ciudad de Narbona.

El secretario de Estado ha indicado que esta mañana había 1.300 bomberos sobre el terreno, después de que el miércoles llegaran a ser más de 2.000, y que estaban apoyados por dos hidroaviones de tipo Canadair y por un helicóptero bombardero de agua.

Ha tratado de echar balones fuera en la polémica sobre si Francia tiene una flota insuficiente de aviones de lucha contra los incendios insistiendo en que «ahora estamos en capacidad de actuar».

Ha hecho notar que Francia tiene 12 hidroaviones de tipo Canadair, de los que 9 fueron utilizados en el incendio de Corbiéres, y 12 bombarderos de agua de tipo Dash, 9 de los cuales también estuvieron trabajando en este incendio, que es el mayor que ha sufrido Francia desde 1949.

Sobre todo, ha subrayado que este verano está operativa un 95 % de la flota contra los incendios, frente a un 50 % el año pasado.

Y cuando se le ha señalado que otros países como Italia tiene más hidroaviones Canadair (18) y también España (17) ha respondido que Francia ha encargado cuatro que deben llegar en los próximos años y que se está trabajando para, en el futuro, dejar de depender de su fabricante canadiense, con el que ha habido problemas para recibir nuevos aparatos.

En concreto, el Gobierno francés está ayudando a dos empresas para que desarrollen proyectos de aviones de lucha contra el fuego, que en cualquier caso si se concretaran se materializarían en la próxima década. Para Buffet «es importante para nosotros pero también para Europa», dada la dependencia actual y las necesidades crecientes ante la evidencia del aumento de los megaincendios.

El de Corbières causó la muerte, en la noche del martes al miércoles, de una mujer que no quiso evacuar su vivienda. Además, hay dos heridos graves (uno de ellos un bombero) y tres personas se encuentran desaparecidas.

Entre los daños materiales causados por el fuego, además de los miles de hectáreas arrasadas de bosque y de cultivos (sobre todo viñas), se han quemado totalmente 26 viviendas y una treintena de vehículos.

Buffet ha confirmado que los expertos han determinado el lugar donde empezó el fuego, al borde de una carretera, lo que establece su origen humano, y ahora la investigación debe determinar si fue una negligencia o de carácter voluntario. EFE

