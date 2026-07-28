Francia prolonga las ayudas al carburante por la incertidumbre del estrecho de Ormuz

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París, 28 jul (EFE).- El Gobierno francés anunció este martes que, debido a la incertidumbre sobre la guerra de Irán y su efecto en el precio del petróleo, prolongará hasta el final de agosto las ayudas al carburante, enfocadas a empresas y conductores que usan vehículos de manera intensiva.

«Para millones de franceses, el coche no es una opción, sino una necesidad para ir a trabajar. Ante las incertidumbres que persisten en torno al estrecho de Ormuz, la ayuda para grandes usuarios se prorroga hasta el 31 de agosto con el fin de apoyar a los trabajadores que más la necesitan», explicó a través de su cuenta de X el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

En su mensaje, el líder del equipo de Gobierno francés incidió en que se mantiene el doble objetivo de «proteger el poder adquisitivo hoy», por un lado, y de «acelerar» la «independencia energética para el mañana», por el otro, ya que son dos cosas que «van de la mano».

Estas ayudas, que suponen un apoyo de 20 céntimos de euro por cada litro de carburante repostado (hasta 100 euros), fueron lanzadas en marzo en principio para el mes de abril, pensadas como un alivio puntual, pero se han venido extendiendo.

El Ejecutivo francés estima que tocan a unos 3 millones de trabajadores que necesitan su vehículo para trabajar para el ejercicio de su actividad profesional (desde transportistas a enfermeros a domicilio) y que por tanto están muy expuestos a las oscilaciones de los precios del carburante derivadas del conflicto en Oriente Medio. EFE

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