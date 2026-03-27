Francia redujo su déficit público al 5,1% en 2025

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Francia redujo su déficit público al 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, indicaron este viernes las autoridades, que prevén mantener el objetivo de sanear las cuentas públicas tras una bajada mejor de lo esperado.

La Unión Europea tiene abierto un procedimiento de déficit excesivo contra su segunda economía, a la que dio hasta 2029 para cumplir con el objetivo de déficit público en los países de la zona euro: un 3% del PIB como máximo.

«El control de las finanzas públicas con total transparencia debe llevarse a cabo pase lo que pase de ahora en adelante», declaró el primer ministro, Sébastien Lecornu, al inicio de una reunión con miembros de su gobierno.

El ministerio de Economía francés había proyectado un déficit público del 5,4% del PIB en 2025, pero los datos publicados este viernes por la oficina nacional de estadística Insee arrojaron un resultado tres décimas inferior.

Esta mejora permitió reducir la deuda pública durante el último trimestre del año pasado, al 115,6% del PIB. Esto representa 1,6 puntos menos respecto a septiembre, pero un alza interanual de 3 puntos.

El gobierno se fijó para 2026 un objetivo de déficit alrededor del 5%, después de tensas negociaciones con la oposición socialista para adoptar sus presupuestos para este año en el Parlamento.

Este objetivo parecía más fácilmente alcanzable antes del inicio a finales de febrero de la guerra en Oriente Medio, que podría afectar ahora al crecimiento económico y a los ingresos fiscales.

El esfuerzo por reducir el déficit pasó mayoritariamente por el aumento de impuestos y cotizaciones. Muchos economistas coinciden en que lo más difícil desde el punto de vista político sigue pendiente: reducir el gasto.

«Cualquier nuevo gasto público que pudiera considerarse necesario por la crisis energética» conllevaría la «anulación» del mismo monto previsto en otra partida, advirtió el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel.

A un año de la elección presidencial, una fuerte reducción del gasto público podría poner contra las cuerdas al gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, ante un Parlamento de mayoría opositora.

En septiembre, los diputados tumbaron al entonces primer ministro François Bayrou cuando intentaba convencerlos de apoyar un plan presupuestario, que preveía 44.000 millones de euros (50.600 millones de dólares) de recortes.

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