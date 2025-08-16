The Swiss voice in the world since 1935

Frederiksen no cree que Putin quiera la paz y se declara partidaria de victoria militar

Berlín, 16 ago (EFE).- La primera ministra danesa Mette Frederiksen, puso en duda este sábado tras la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska, que éste último tenga un interés real en alcanzar la paz en Ucrania y declaró que ella preferiría una victoria militar sobre Rusia antes que una solución negociada.

El hecho de que los ataques rusos contra objetivos en Ucrania continuasen durante la reunión del viernes «solo se puede interpretar como que (los rusos) tienen previsto seguir con el conflicto», afirmó en una comparecencia en Copenhague, en declaraciones citadas por la agencia Ritzau.

La política socialdemócrata expresó el temor que Rusia emplee un posible alto el fuego para reanudar más tarde los ataques con mayor intensidad.

«No creo que podamos darle ningún valor a (lo que dice) Putin. No creo que quiera la paz», aseveró.

Frederiksen abogó por el contrario por seguir proporcionando apoyo militar a Ucrania para que el país invadido pueda resistir y gozar de una posición más fuerte en el momento en el que comiencen finalmente las negociaciones.

«Admito abiertamente que soy más de los que creen en una victoria militar sobre Rusia, porque, si ellos tienen la voluntad de matar a europeos, nosotros también tenemos que tener la voluntad de defendernos», remachó.

Tras la cumbre del viernes entre Putin y Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que viajará el lunes a Washington y ha declarado su disposición a participar en una cumbre trilateral como la propuesta por el mandatario norteamericano para comenzar a negociar un acuerdo de paz. EFE

