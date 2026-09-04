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Frontex despliega un buque de la Guardia Civil en el Canal de la Mancha por primera vez

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 4 sep (EFE).- La Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) ha desplegado un buque patrullero de la Guardia Civil española en el Canal de la Mancha para colaborar en las labores de búsqueda y rescate de pequeñas embarcaciones que zarpan desde la costa francesa en dirección al Reino Unido.

El navío perteneciente a la Benemérita, el patrullero de alta mar Duque de Ahumada, comenzó a operar frente a la costa francesa «esta semana», según informó en un comunicado este viernes el organismo europeo, y trabaja en colaboración con un avión de vigilancia que Frontex utiliza en el canal desde 2021.

«El buque ayudará a las autoridades francesas a tener una visión más completa de lo que ocurre en el mar. Detectará, verificará y rastreará pequeñas embarcaciones, transmitiendo información precisa en tiempo real a las autoridades», se lee en el comunicado.

A finales de septiembre será reemplazado por el buque Río Segura, también de la Guardia Civil, mientras que otros barcos de otros Estados miembros se incorporarán a la operación «en los próximos meses», agregó Frontex.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, sostuvo que la iniciativa conjunta de vigilancia del Canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido ha contribuido «a una reducción del 44 % en los cruces fronterizos en comparación con 2025».

«Debemos aprovechar este avance. Reforzar la seguridad de nuestras fronteras exteriores y la eficacia de nuestras medidas será el eje central del nuevo mandato de Frontex que propondremos este otoño», afirmó Brunner.

El Reino Unido informó a principios de agosto que 14.526 inmigrantes llegaron por el Canal de la Mancha a la isla desde el comienzo de este año, un 44 % y un 14 % menos que en ese periodo en 2025 y 2024, respectivamente. EFE

mas/ymo/llb

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