Frustran contrabando de armas blancas de los siglos XIX y XX en la frontera ruso-georgiana

1 minuto

Moscú, 18 may (EFE).- El Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó este lunes de que impidió un intento de contrabando de armas blancas de los siglos XIX y XX en la frontera ruso-georgiana.

Según un comunicado del organismo, se trata de bayonetas, dagas, sables, alfanjes, espadas, cuchillos y otras armas que fueron requisadas a un hombre ruso, que pretendía introducirlas en el país a través del cruce fronterizo de Verjni Lars.

Algunas de las piezas incautadas fueron fabricadas en Europa, África, la India o Japón, agrega el comunicado.

El valor de los objetos requisados, clasificados como bienes culturales, se estima en 2 millones de rublos (casi 30.000 dolares).

El dueño de las armas aseguró que las había adquirido para su colección personal, pero no contaba con ningún documento para justificar el transporte de las piezas.

El traslado ilegal de bienes culturales puede acarrear ahora al propietario de la colección una pena de cárcel de hasta cinco años.EFE

mos/rod

(foto)