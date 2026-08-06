Fuerzas de seguridad disuelven protesta frente al Congreso contra proyecto de Milei

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Buenos Aires, 6 ago (EFE).- Efectivos de fuerzas de seguridad de Argentina activaron un operativo para disolver la protesta montada este jueves a las puertas del Congreso para rechazar un proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

Parapetados detrás de los vallados que rodean a la sede del Parlamento, en el centro de Buenos Aires, los efectivos comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde un camión policial para dispersar a los manifestantes.

Varios minutos después, y una vez que muchos de los manifestantes ya habían retrocedido, los policiales abrieron el vallado y avanzaron para despejar completamente la plaza frente al Congreso.

La manifestación, a la que acudieron miembros de agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantes y ciudadanos independientes, había sido convocada en horas del mediodía y se desarrolló durante varias horas sin incidentes, hasta que comenzó el accionar policial.

La protesta tenía como eje manifestar el rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno y que es debatido este jueves por el pleno del Senado.

La iniciativa contiene varios aspectos sensibles desde el punto de vista social, económico y ambiental, como la promoción de ‘desalojos exprés’, mayores limitaciones para que el Estado pueda expropiar un activo y la eliminación de restricciones al uso de tierras incendiadas.

El proyecto original también incluía un capítulo que relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, el cual fue retirado por el oficialismo ante el creciente rechazo popular y el temor a un fracaso en la votación del Senado de este jueves. EFE

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