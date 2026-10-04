Fujimori llama a un sufragio consciente tras votar en elecciones regionales y municipales

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Lima, 4 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, acudió la mañana de este domingo a votar en las elecciones regionales y municipales que se celebran en el país andino e invocó a la ciudadanía a ejercer su derecho electoral conscientemente, buscando las mejores opciones entre los candidatos.

«Invoco a los ciudadanos en el día de hoy a que al hacer uso y ejercicio de su voto lo hagan de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales», dijo la presidenta a medios locales tras haber depositado su voto.

Agregó que estas autoridades «son fundamentales» para trabajar en conjunto con el gobierno central y deseó «muchísima suerte» a los candidatos.

«Es muy importante, hago un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas», apuntó ante los reportes de medios locales que señalan que hasta el momento, la participación, al menos en Lima, es baja.

Fujimori votó alrededor de las 9.45 de la mañana (14.45 hora local) en la Institución Educativa Libertador San Martín, ubicada en el distrito residencial de San Borja, donde también vive la mandataria, que renunció a residir en el Palacio de Gobierno.

Perú celebra este domingo sus elecciones regionales y municipales, donde más de 26,3 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y a 1.892 alcaldes distritales para el periodo 2027-2032.EFE

pbc/vh

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