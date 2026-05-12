Funcionarios de aduanas y trabajadores portuarios capturadas en Panamá por narcotráfico

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Ciudad de Panamá, 12 may (EFE).- Las autoridades de Panamá capturaron este martes a 16 personas, entre ellas trabajadores portuarios y funcionarios de aduanas, en el marco de una investigación iniciada en 2023 por la contaminación con drogas de contenedores que, en su mayoría, tenían como destino países de Europa.

La Policía Nacional informó a través de un comunicado que entre los 16 aprehendidos hay dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y un número no precisado de trabajadores portuarios, todos presuntamente «vinculados al decomiso de más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en operaciones desarrolladas en terminales portuarias» de Panamá.

Una de estas incautaciones fueron 1.152 paquetes de narcóticos hallados en un contenedor procedente de El Salvador, declarado como exportación de café local, que fue contaminado al llegar a Panamá, indicó la información oficial.

Un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) publicado a mediados de 2025 indicó que datos como el creciente decomiso de cocaína revelaban una alta infiltración de operadores del crimen organizado en los puertos de Panamá.

La Autoridad de Aduanas de Panamá cuestionó en su momento el informe de la OMA debido a las fuentes de información utilizadas y la falta de contraste con los datos panameños.

Según datos revelados la semana pasada por la Policía Nacional, en lo que va de año se han incautado más de 8 toneladas de droga en los distintos puertos del país.

Panamá decomisó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público. EFE

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