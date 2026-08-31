Garcilaso relega a Alianza Lima de carrera por Clausura peruano y mantiene pulso con la U

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Lima, 30 ago (EFE).- El Deportivo Garcilaso sigue al frente del Torneo Clausura de Perú gracias a su triunfo por 0-1 en su visita a Alianza Lima, al que derrotó con un tanto de penalti del delantero Beto Da Silva, que anotó a su exequipo para reivindicarse.

Al término de la séptima fecha del Clausura, Garcilaso alcanzó los 16 puntos, los mismos que Universitario de Deportes, que protagonizó una épica remontada en su visita al UTC de Cajamarca, al que ganó 2-4.

El equipo crema, que dirige el técnico argentino Héctor Cúper, dio la vuelta a un 2-0 inicial con tantos de Jairo Concha, en los minutos finales del primer tiempo; y del paraguayo Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo en la segunda parte.

Hasta el tercer lugar del Clausura, con 14 puntos, escaló el Sport Boys del Callao, gracias a su triunfo este domingo por 1-0 sobre el Sporting Cristal con un gol de Hernán Da Campo.

El equipo rosado aprovechó la expulsión en el minuto 41 de Catriel Cabellos, en una jugada que fue revisada por el VAR por un pisotón.

Con 13 puntos, en el cuarto lugar de la tabla del Clausura, figura el Alianza Atlético de Sullana, que goleó por 1-4 en su visita al Moquegua.

Le sigue el Cusco, que subió a la quinta plaza al alcanzar 12 puntos, luego de ganar al Cienciano por 1-2 el derbi de Cusco, la antigua capital del imperio de los incas, gracias a los goles del argentino Lucas Colitto y del uruguayo Santiago Arias.

La derrota ante Garcilaso hizo que Alianza Lima, al mando del técnico Pablo Guede, bajase a la posición y se quedasen con 12 puntos. EFE

fgg/laa