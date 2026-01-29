Georgia reivindica su papel como puente entre Asia y Europa

Tiflis, 29 ene (EFE).- Georgia, país caucásico bañado por el mar Negro, reivindicó este jueves su papel como puente entre Asia y Europa, en medio del incipiente acercamiento entre las vecinas Armenia y Azerbaiyán y los planes de abrir una nueva ruta de tránsito en la región.

«Georgia es un socio constructivo y fiable en una situación global compleja y en constante cambio, y desempeña un papel decisivo en el establecimiento de cadenas comerciales, la diversificación energética y la expansión de los lazos económicos», declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Maka Bochorishvili.

Según dijo en una conferencia de prensa con el secretario general de la Organización de Cooperación Económica del mar Negro (BSEC, por sus siglas en inglés), Lazar Comanescu, «la prioridad de la presidencia de Georgia (en BSEC) será fortalecer los lazos regionales y promover el desarrollo del Corredor Medio para los suministros de Europa a Asia y viceversa».

«Creemos que la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región del mar Negro son la base de la prosperidad de Europa», aseveró Bochorishvili.

En este sentido, abogó por el desarrollo del potencial de la región mediante proyectos de infraestructura como oleoductos, un cable submarino entre los países europeos y de la región del Caspio, así como la construcción del puerto de Anaklia, el más profundo del mar Negro.

Por su parte, Comanescu afirmó que, en las condiciones actuales, «la cooperación regional cobra aún más importancia».

«Es nuestra obligación contribuir a la creación en nuestra región de una situación predecible y estable a largo plazo», declaró.

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, tachó hace unos días de «especulaciones» las declaraciones sobre la posible pérdida por parte de Georgia de su condición de país de tránsito entre Europa y Asia debido al acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán. EFE

