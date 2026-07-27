Georgieva celebra «progreso» de Argentina y afirma que no requiere ayuda adicional del FMI

Compartir

4 minutos

Buenos Aires, 27 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebró este lunes, en el inicio de su visita a Argentina, el «progreso» macroeconómico logrado por el país suramericano, el cual, afirmó, no requerirá de financiación adicional por parte del organismo.

«Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno y también el resultado de la perseverancia, el sacrificio del pueblo argentino», afirmó Georgieva en una rueda de prensa.

Tras reunirse con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, Georgieva resaltó «el progreso macroeconómico y de estabilidad financiera» logrado por Argentina desde finales de 2023, cuando el ultraliberal Javier Milei asumió la Presidencia y puso en marcha un plan de ajuste fiscal y reformas económicas estructurales.

Observó que actualmente Argentina tiene una posición fiscal «fuerte», que la inflación ha desacelerado del 210 % al 30 % interanual, que la acumulación de reservas monetarias ha sido constante y se fortalecerá hacia adelante, y que la confianza por parte de los mercados «ha regresado».

Sin necesidad de ayuda adicional

Georgieva afirmó que Argentina ha mostrado «una gran determinación» por acumular reservas y «está por un buen camino y, por ende, no va a haber necesidad de una financiación» adicional del FMI.

En abril de 2025, el Gobierno de Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones.

«Es posible que estemos en el buen camino para que Argentina se una al club de los mercados emergentes que han pedido prestado al Fondo, reformaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado. Ese momento va a llegar», aseguró Georgieva.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.870 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo.

Crecimiento desigual

La directora gerente del FMI destacó que el desempeño general de la economía argentina ha mejorado, aunque marcó que el crecimiento está concentrado en hidrocarburos, minería y agricultura.

Esos sectores han empujado la actividad en el primer semestre, en el que la economía acumuló un crecimiento del 1,7 %, pero con la industria, el comercio y la construcción con desempeño muy pobre.

Georgieva también dijo que «preocupante» la pérdida de puestos de trabajo formales y el avance del empleo informal porque esto «indica que el mercado laboral no es lo suficientemente vibrante».

Además, recomendó crear mejores condiciones financieras para quienes toman préstamos bancarios y abordar la problemática del mayor nivel de mora en los créditos, ampliar el mercado de capitales argentino, acelerar las inversiones en infraestructura física y continuar con la eliminación de las barreras burocráticas.

También sugirió «alivianar el camino para la inversión privada», en particular para las pymes, «que son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo». EFE

nk/pd/cpy

(foto)(video)