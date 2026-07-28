Georgieva recorre un yacimiento de YPF en su visita a la ‘joya’ petrolera de Argentina

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Buenos Aires, 28 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se vistió este martes con el casco y la ropa de trabajo de YPF para recorrer el principal yacimiento que opera la petrolera dentro de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

Georgieva, quien en la víspera se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, recorrió el yacimiento Loma Campana, junto al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y al presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

«Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más importante de YPF», dijo Marín -en un comunicado difundido por la mayor empresa productora de hidrocarburos de Argentina-.

Situado en la provincia de Neuquén (suroeste), el yacimiento Loma Campana aporta un 16 % del crudo que se extrae en la formación Vaca Muerta, considerada la ‘joya’ energética de Argentina.

Durante su visita al yacimiento, Georgieva observó un equipo de perforación y dialogó con trabajadores petroleros y representantes de empresas de servicios locales e internacionales que operan en la cuenca.

«Su visita fue una oportunidad única para mostrarle de primera mano la transformación que estamos impulsando en la compañía y el enorme potencial que tiene Argentina para convertirse en un exportador global de energía», afirmó Marín.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que le ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y acrecentar el superávit de su balanza energética. EFE

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