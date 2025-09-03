The Swiss voice in the world since 1935

Gobernador de Banco de Inglaterra ve peligroso atacar la independencia de bancos centrales

Londres, 3 sep (EFE).- El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, consideró este miércoles «peligroso» socavar la independencia de los bancos centrales, a raíz de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Reserva Federal estadounidense.

«Es una situación muy grave y estoy muy preocupado porque la Reserva Federal es el banco central de la economía más fuerte del mundo, que ha cimentado una buena reputación por su independencia y su toma de decisiones», declaró durante una comparecencia ante la Comisión del Tesoro del Parlamento británico.

Bailey señaló que «la estabilidad monetaria y financiera sustentan las bases» que permiten a los gobiernos tomar decisiones políticas adecuadas y advirtió de que poner en cuestión el proceso es «un camino muy peligroso».

«La función de un banco central independiente es proporcionar esas bases, tomando decisiones con independencia, dentro del ámbito de competencias que se nos ha encomendado… Así es como funciona, así es como debe funcionar», afirmó.

Los mercados financieros se plantean si la Fed puede seguir actuando con independencia después de los repetidos ataques de Trump a su presidente, Jerome Powell, por no haber bajado los tipos de interés y la orden de destitución del jefe del Estado contra la gobernadora de la institución, Lisa Cook, que ha recurrido a los tribunales. EFE

jm/rod

