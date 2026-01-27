Gobernadora de Puerto Rico declara estado de emergencia ante epidemia por influenza

1 minuto

San Juan, 27 ene (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró este martes estado de emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública, ante la proclamación de epidemia por el virus de influenza en el archipiélago caribeño.

La Orden Ejecutiva 2026-005 firmada durante la jornada, delega en el secretario del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico, Víctor M. Ramos la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar y ejecutar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico necesarios para atender esta emergencia. EFE

