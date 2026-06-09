Gobierno alerta del colapso «sin precedentes» del sistema sanitario en Cisjordania ocupada

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Ramala, 9 jun (EFE).- Los ministerios palestinos de Asuntos Exteriores y Sanidad alertaron este martes del rápido deterioro del sistema sanitario en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este por una convergencia «sin precedentes» de crisis humanitarias, agravadas por los ataques israelíes contra la libertad de movimiento y por el «estrangulamiento financiero» impuesto por Israel.

«Los ataques contra el sistema sanitario en Cisjordania son más silenciosos pero igual de perjudiciales que los que hemos presenciado en Gaza, ya que forman parte integral de la misma política», aseguró en una rueda de prensa la ministra de Asuntos Exteriores, Varsen Aghabekian Shahin.

Por un lado, la ministra apunta a la combinación de incursiones militares, los ataques de colonos, los cortes de carreteras, las restricciones de movimiento y la drástica ampliación de los puestos de control como los mayores obstáculos de la atención sanitaria palestina.

Además, la violencia colona y las autoridades israelíes causaron al menos 1.173 muertes en territorio cisjordano solo desde octubre de 2023, según datos del Ministerio de Sanidad.

Un «asedio» financiero «sin precedentes»

Según Aghabekian Shahin, otra de las principales causas del colapso del sector sanitario en Cisjordania es el «asedio financiero de una gravedad sin precedentes» al que Israel somete al Estado palestino, por el que las arcas israelíes retienen aproximadamente 1.365 millones de dólares (unos 1.180 millones de euros) y el 68% de los ingresos del Ministerio de Sanidad palestino de los últimos 15 meses.

«La retención continuada de los ingresos procedentes de los derechos de aduana palestinos ha provocado una crisis que ahora amenaza la sostenibilidad de los servicios sanitarios esenciales», explicó el ministro de Sanidad palestino, Abu Ramadán.

«Estos ingresos constituyen la mayor parte de los ingresos públicos de que dispone el Gobierno palestino y su retención continuada ha limitado gravemente la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones y mantener los servicios públicos», añadió.

Este impedimento se ha traducido en deudas del Estado palestino con hospitales privados, oenegés, empresas farmacéuticas, proveedores y el propio personal público, que solo cobra parte de su salario.

Además, el Ministerio de Sanidad ha agotado las existencias de más de 726 medicamentos y productos médicos, entre ellos suministros para diálisis, material de laboratorio y la mitad de los medicamentos oncológicos, que ponen en riesgo directo a más de 4.000 pacientes con cáncer, expuso el ministro Abu Ramadán.

Según Ramadán, el Ministerio de Sanidad palestino ha tenido que posponer más de 11.000 intervenciones quirúrgicas en lo que va de 2026, así como interrumpir las consultas con especialistas y el tratamiento de enfermedades crónicas y limitar los servicios de cientos de centros de atención primaria a uno o dos días a la semana.

«El Ministerio de Sanidad está dando prioridad a las intervenciones que salvan vidas», afirmó.

«Pero, aunque las medidas de emergencia pueden retrasar el colapso, no pueden compensar indefinidamente las limitaciones estructurales y la escasez de recursos», añadió, y recordó que la salud es un derecho humano fundamental cuya privación contradice al marco jurídico internacional. EFE

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