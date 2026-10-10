Gobierno de Milei anuncia ‘Semana de Carne Argentina’ en Israel para sumar exportaciones

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Buenos Aires, 9 oct (EFE).- El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este viernes la «Semana de la Carne Argentina» en Israel, para promover las exportaciones y ampliar la presencia de sus productos cárnicos bovinos en ese mercado.

El anuncio fue realizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la embajadora israelí en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, y el presidente ejecutivo de PromArgentina -organismo público y privado encargado de impulsar las exportaciones del país suramericano-, Diego Sucalesca, durante una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Según comunicaron fuentes de la Presidencia argentina, se trata de «una estrategia de promoción que tiene como objetivo potenciar el liderazgo del sector cárnico nacional en un mercado clave como el israelí».

Como parte de la iniciativa, representantes de frigoríficos exportadores viajarán a Tel Aviv en una misión comercial, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio e incrementar los envíos al país de Oriente Medio.

Durante el primer semestre del año, las exportaciones argentinas de carne bovina a Israel crecieron un 10 % respecto al mismo período de 2025, hasta alcanzar las 411.705 toneladas, según fuentes oficiales.

En el mismo período, Israel se ubicó como el tercer destino de las exportaciones de carne bovina argentina, detrás de China y Estados Unidos, y por delante de la Unión Europea.

El mercado israelí representó un 10 % de las ventas cárnicas que realiza Argentina al exterior, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La «Semana de la Carne Argentina» se realizará en Israel tras dos ediciones en Estados Unidos, donde llegó a las ciudades de Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston, destinos de gran relevancia para las exportaciones de carne del país austral. EFE

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