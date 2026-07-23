Gobierno de Paraguay atribuye a guerrilla del EPP ataque a la comisaría que dejó 3 muertos

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Asunción, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Paraguay atribuyó este jueves a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el ataque contra una comisaría de la Policía Nacional en un poblado del departamento de Canindeyú (este), que limita con Brasil, y que dejó tres muertos (dos de ellos policías) y un herido.

El ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, señalaron la autoría del EPP, acusada en sus comienzos de tener nexos con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, en declaraciones a medios locales, en las que advirtieron, no obstante, de que se trataría de una «nueva camada» de integrantes.

Riera dijo a la radio ABC Cardinal que un informe de balística permitió determinar que una de las armas usadas la noche del martes durante la incursión en la colonia (comunidad) de Naranjito, del distrito (municipio) de Ybyrarobaná, «está vinculada» con otro ataque del EPP a un puesto policial de esa misma localidad en mayo de 2025.

«El mensaje es político, de atentar contra el Estado y el asesinato tan cruel es del EPP», indicó el ministro, que vinculó lo ocurrido con los decomisos de marihuana en las zonas fronterizas.

En el atentado fallecieron dos policías -ejecutados, según el informe forense- y un empleado de la comisaría, que también fue quemada junto a cuatro vehículos.

Para Riera, la forma en la que se produjo el ataque y los elementos utilizados, como bombas molotov y los uniformes militares vestidos por los atacantes, refuerzan la tesis de que el hecho fue perpetrado por el EPP, guerrilla que, estiman las autoridades, tiene 13 miembros activos.

El titular del Interior advirtió sobre una «nueva camada, una nueva generación» de integrantes del EPP.

Además, llamó la atención sobre el hecho de que esa guerrilla saliera de los departamentos de Concepción y Amambay (norte), considerados sus lugares de acción, hacia otras «zonas de interés» como Canindeyú.

También el comandante de la Policía Nacional advirtió, en declaraciones a la radio Ñandutí, que los atacantes son parte de «un grupo nuevo» del EPP, una guerrilla que, advirtió, va «mutando» y «adiestrado» a nuevos integrantes.

El EPP, que surgió en 2008, mantiene en cautiverio desde septiembre de 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) y desde julio de 2014 al policía Edelio Morínigo. EFE

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