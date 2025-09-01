Gobierno de Portugal prorroga plazos para cumplir con obligaciones fiscales tras incendios
Lisboa, 1 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este lunes la prórroga de los plazos para pagar las obligaciones fiscales debidas en agosto por aquellas personas que vivan en las zonas afectadas por los incendios que han asolado el país este verano.
El Ministerio de Finanzas luso explicó en un comunicado que se trata de las obligaciones tributarias «cuyo plazo terminó en el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 1 de septiembre, incluido el pago del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, que vencía en agosto, siempre que estas obligaciones sean cumplidas hasta el próximo día 12 de septiembre».
Los beneficiarios de esta medida excepcional son aquellos contribuyentes residentes o domiciliados en las zonas afectadas por los incendios registrados en las últimas semanas.
El Ejecutivo recalcó que este aviso se enmarca dentro de las medidas aprobadas el 21 de agosto en Consejo de Ministros para paliar las consecuencias de la ola de incendios que ha consumido el país y que ha dejado cuatro fallecidos en apenas un mes.
Portugal acumula 251.844 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este pasado viernes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.EFE
