Gobierno luso acusa de crear «alarma social» a quienes cuestionan reservas de combustible

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Lisboa, 24 sep (EFE).- La ministra de Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, dijo este jueves que es «profundamente irresponsable difundir informaciones falsas sobre las reservas estratégicas» de combustible del país, en respuesta al cuestionamiento del Partido Socialista (PS) sobre una posible escasez, formación a la que acusó de crear «alarma social».

«El país dispone de unas reservas de combustibles líquidos para unos 92 días, por encima del nivel recomendado y de referencia, que es de 90 días», dijo Carvalho en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este jueves.

Precisó que las reservas se componen del producto físico almacenado en el inventario nacional, del producto físico almacenado en Francia (menos del 10 %) y de los contratos de suministro.

El líder del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, exigió este jueves al Gobierno que esclareciera si hay algún problema con las reservas estratégicas nacionales de petróleo y productos petrolíferos, insinuando que podría haberlo.

Carvalho acusó a Carneiro de «irresponsabilidad, tanto por la falsedad de sus argumentos como por su incapacidad para reconocer las consecuencias de los hechos que tuvieron lugar durante el gobierno liderado por el Partido Socialista», en referencia al cierre de la refinería de Matosinhos en 2021.

Según la ministra, esto «redujo en aproximadamente un tercio la capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos y combustibles en Portugal» y, de hecho, el país ibérico tiene «unas 132.000 toneladas de crudo almacenadas en Francia».

«Pero me gustaría destacar -continuó- que este crudo es propiedad del Estado portugués y puede movilizarse en cualquier momento por decisión del Gobierno, y solo puede ser utilizado por nuestro país».

Además, desmintió que Portugal haya enviado combustible para abastecer a Francia.

«En momentos de crisis, se exige a los líderes responsabilidad y conciencia de la gravedad de los asuntos que abordamos, en aras de la estabilidad de la actividad económica, la seguridad y el bienestar de las personas y del país», aseveró la responsable política, quien acusó al PS de crear «alarma social» y le mandó un mensaje: «En política no todo vale».

El Gobierno aprobó, por otra parte, en Consejo de Ministros nuevas medidas para paliar el aumento del coste de vida debido al conflicto en Oriente Medio, entre ellos un incremento en la ayuda del programa ‘Bombona de gas solidaria’ hasta finales de septiembre y la creación de un régimen temporal para «garantizar que las ayudas que se han concendido, por valor de 30 millones, lleguen a todas las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros», indicó Carvalho. EFE

lmg/mra