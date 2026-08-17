Gobierno no descarta decretar la «esencialidad» en Puerto de Montevideo si conflicto sigue

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Montevideo, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Uruguay no descarta la posibilidad de decretar la «esencialidad» (servicio público vital) en el Puerto de Montevideo, donde existe un conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata y el sindicato de trabajadores, aunque espera que la negociación entre las partes concluya de buena manera.

«Hay un momento que la negociación debe terminar, que es lo que le henos transmitido a ambas partes. Yo quiero que sea con un acuerdo», aseguró este lunes el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, entrevistado por Teledoce.

La medida de «esencialidad» permite al Gobierno decretar como esencial una determinada actividad y limitar de esa forma el derecho de huelga de los trabajadores de diferentes ramas.

En ese sentido, Sánchez apuntó que el Gobierno le planteó al sindicato y a la empresa que se necesita una guardia gremial para que el servicio no sea vea interrumpido y resaltó que no quiere «echar más leña al fuego», porque la esencialidad tiene componentes como el despido si una persona no se presenta a trabajar.

«Los sindicatos portuarios tienen un esquema de solidaridad cuando hay conflictos y hoy no hay un conflicto generalizado en el Puerto de Montevideo, hay un conflicto en la terminal de contenedores. Lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo. Extender el conflicto sería muy malo para todo el Uruguay», puntualizó.

No obstante, aclaró que si la negociación se tranca y se llega a «una situación de perpetuidad» del conflicto, el Gobierno podría recurrir a la esencialidad.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que esa decisión lleve al ministro de Trabajo uruguayo, Juan Castillo, a presentar su renuncia por no estar de acuerdo, apuntó: «Si es el límite de Juan y hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan, no es un tema del Gobierno».

Días atrás, la Cámara de Industrias del Uruguay pidió al Poder Ejecutivo que adopte medidas inmediatas ante la «delicada situación operativa» del Puerto de Montevideo y apuntó que el crecimiento social y económico del país suramericano depende también de una terminal eficiente.

En los últimos meses, la actividad de la Terminal Cuenca del Plata (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos) se ha visto interrumpida en distintas ocasiones por el conflicto. EFE

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