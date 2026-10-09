Gobierno Trump arremete contra Mamdani tras tiroteo de agentes migratorios en Nueva York

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Washington, 9 oct (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, arremetió este viernes contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al acusarle de agitar a los ciudadanos con «palabras peligrosas» por las críticas que realizó después de que un agente federal disparara e hiriera a un hombre de la República Dominicana en Nueva York.

Mamdani pidió el fin de las operaciones migratorias en la ciudad y acusó a la Administración del presidente Donald Trump de «aterrorizar» a la población neoyorquina, y Mullin consideró que esas palabras suponen una incitación a los ciudadanos.

El secretario de Seguridad Nacional centró su comparecencia de este viernes ante los medios en criticar a las llamadas ‘ciudades santuario’, localidades que no colaboran estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal, y apuntó específicamente contra Nueva York.

«Cuando existen ciudades santuario y políticos santuario, se pone en peligro la seguridad pública», aseguró.

El hombre herido, identificado por las autoridades locales como Oscar Belgal, de 28 años, se encontraba este jueves por la tarde en un automóvil con su hijo de 5 años en el barrio de Marble Hill en Nueva York cuando los agentes rodearon el vehículo, según fuentes policiales.

Un agente federal disparó y le hirió cuando intentaban detenerlo.

Según Mullin, el personal del ICE desconocía que hubiera un niño de 5 años en el vehículo cuando Belgal recibió el disparo.

Aunque el vídeo del tiroteo no se ha hecho público, Mullin afirmó que los agentes llevaban cámaras corporales y que existen grabaciones: «Como ya he dicho, a medida que avance la investigación, daremos a conocer la información», aseguró.

En su rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional recordó los antecedentes penales de Belgal y explicó que los funcionarios federales fueron a detenerlo porque creían que tenía «conocimiento indirecto o directo» de un tiroteo en el que resultó herido un agente de aduanas fuera de servicio en Manhattan en julio de 2025.

No es la primera vez que los agentes del ICE se ven involucrados en tiroteos que han despertado el malestar ciudadanos por sus excesos en la aplicación de las políticas migratorias de la Administración del presidente Trump. EFE

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