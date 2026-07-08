Gobierno venezolano y ONU apuestan por casas prefabricadas para afectados por terremotos

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Playa Grande (Venezuela), 8 jul (EFE).- El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, que ha dejado sin vivienda a casi 18.000 personas, según el balance oficial.

Así lo afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE en Playa Grande, una de las zonas más devastadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, en la que afirmó que el alojamiento de los afectados es una de las grandes preocupaciones ahora mismo.

El gobierno venezolano «tiene planes (…) para (proveer) viviendas más permanentes, pero también para traer más edificios prefabricados», dijo Fletcher, quien aseguró que el sistema de la ONU ya está «recaudando dinero» para ello.

«Acabo de realizar una sesión informativa para los Estados miembros -tuvimos 170 socios en línea-, donde estoy explicando las necesidades en torno a la vivienda y el alojamiento en este período que se avecina y tratando de obtener esa generosidad internacional que necesitamos», explicó el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Hay al menos 16.686 personas alojadas en los 87 campamentos transitorios actualmente habilitados por el Gobierno de Venezuela, según datos de este mismo miércoles ofrecidos por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, en el norte del país, tiene la mayor cantidad de personas bajo resguardo en los campamentos, con 10.469 en 26 campamentos, seis de ellos en proceso de ampliación, según el reporte con corte a las 6.00 hora local (10.00 GMT).

Entre tanto, en la capital venezolana hay 5.046 personas en los 39 campamentos habilitados, mientras que en el estado Miranda, cercano a Caracas, hay 22 campamentos con 1.171 personas.

Fletcher explicó que hay que «llevar a la gente a algún tipo de alojamiento de más largo plazo. No pueden simplemente quedarse en estas áreas» que han quedado destruidas y es «peligroso estar aquí», dijo, añadiendo que hay que «llevarlos a mejores condiciones de vida».

La OCHA considera que se necesitan 300 millones de dólares más -ya se ha recaudado una cantidad similar- para llegar a los 1,3 millones de personas que han sido afectadas de alguna forma por los sismos, según una evaluación que ha hecho la ONU y ONG de las necesidades.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Según el último balance oficial de este pasado martes la cifra de muertos por los terremotos subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido datos de desaparecidos al margen de una primera cifra preliminar el día después de la catástrofe que no se actualiza desde entonces. EFE

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